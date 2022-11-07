في ذكرى ميلادها.. أشهر 4 شخصيات جسدتها رجاء حسين في أعمالها الفنية

بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر على وفاتها، تمر اليوم الذكرى الـ 85 لميلاد الفنانة القديرة رجاء حسين، التي رحلت عن عالمنا يوم 9 أغسطس الماضي، تاركة وراءها إرثًا فنيًا يقدر بنحو 200 عمل ما بين سينما ودراما ومسرح، وشخصيات جسّدتها بإبداع شديد للدرجة التي جعلت الجمهور يرتبط بها.

ذكرى ميلاد رجاء حسين الـ85

بدأت حياتها الفنية قبل ستينيات القرن الماضي، ومن أبرز الأعمال الدرامية التي شاركت بها رجاء حسين «عايزة أتجوز، واحة الغروب، المال والبنون، ذئاب الجبل، كلام رجالة، أزهار، سوق الخضار، ريا وسكينة، الكومي، زيزينيا، الزواج على طريقتي، لا إله إلا الله».

ومن الأعمال السينمائية التي شاركت بها «عودة الابن الضال، العصفور، حدوتة مصرية، أريد حلًا، المتوحشة».

وتستعرض «الوطن» أبرز الشخصيات التي جسدتها رجاء حسين، وارتبط بها جمهورها وحققت من خلالها نجاحًا كبيرًا، وذلك من خلال السطور التالية:

جمالات

عام 1977 جسّدت رجاء حسين شخصية جمالات، المرأة الفقيرة التي لا همّ لها سوى إنجاب الأطفال، وذلك من خلال فيلم أفواه وأرانب، أمام فاتن حمامة، محمود ياسين، فريد شوقي، تأليف سمير عبدالعظيم، إخراج هنري بركات.

نعيمة

عام 1978 جسّدت شخصية نعيمة، المرأة التي تحب إبراهيم الطائر وتقف بجواره وتدعمه في عِز أزماته وتكون بمثابة ضميره الحي، من خلال أحداث مسلسل أحلام الفتى الطائر، أمام عادل إمام، عمر الحريري، جميل راتب، تأليف وحيد حامد، إخراج محمد فاضل.

إحسان

وفي عامي 1983 و1985 شاركت في الجزء الأول والثاني من مسلسل الشهد والدموع، وجسّدت شخصية إحسان شقيقة حافظ رضوان وشوقي رضوان، وتنشب بينهما صراعات بسبب الميراث، وتتزوج من الفنان نبيل الدسوقي الذي يخاطبها دائمًا بلقب الست إحسان، بطولة يوسف شعبان، محمود الجندي، عفاف شعيب، نوال أبو الفتوح، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج إسماعيل عبدالحافظ.

أم شوقي

عام 2002 جسّدت شخصية وجيدة أم شوقي، المرأة الصعيدية التي تسعى للانتقام من رجل الأعمال فريد الجوهري والأخذ بالثأر منه بعد وفاة زوجها بمساعدة أبناءها الذكور، وذلك من خلال مسلسل لدواعي أمنية، أمام كمال الشناوي، ماجد المصري، تأليف محسن الجلاد، إخراج محمد فاضل.