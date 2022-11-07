رئيس وزراء النرويج: نجهز لإطلاق مشروع لإنتاج الطاقة الخضراء مع مصر

قال يوناس جار ستوره، رئيس وزراء النرويج، إن التغيرات المناخية هي القضية الأكبر والأهم عالميًا الآن، لأنها تؤثر على حياة البشر على كوكب الأرض.

وأوضح رئيس وزراء النرويج في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، في حوار خاص ببرنامج «مساء DMC»، على شاشة قناة «dmc»، على هامش مشاركته في قمة المناخ الـ27 بشرم الشيخ، إن النرويج تسير في طريقها لخفض الانبعاثات الحرارية وتعمل على البلدان المعرضة للخطر.

ستوره: قمة شرم الشيخ تستهدف عدم تخطي درجات الحرارة لـ1.5 مئوية

وأوضح أن قمة شرم الشيخ تستهدف عدم تخطي درجات الحرارة لـ1.5 مئوية، وأشار إلى أن الدول الغنية عليها أن تدعم الدول النامية بتمويلات خاصة لمواجهة التغيرات المناخية والنرويج تساهم في كثير من مشروعات الطاقة الخضراء.

مشروع الطاقة الشمسية بمصر

وكشف أن النرويج تستعد لمشروع كبير للطاقة الشمسية مع الحكومة المصرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا.

وسيترأس رئيس الوزراء النرويجي، الرئاسة المشتركة مع رئيس وزراء باكستان لجلسة المائدة الحوارية الرئاسية غدا الثلاثاء حول أزمة «تغير المناخ واستدامة المجتمعات الأكثر هشاشة».