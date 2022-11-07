بنك مصر يوقع عقد قرض مع «ماونتن فيو» بـ 750 مليون جنيه

وقَّع بنك مصر عقد قرض طويل الأجل بقيمة 750 مليون جنيه لشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع «ماونتن فيو 4» (ماونتن فيو بارك واى)، هذا وقد تم التوقيع على العقد يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر 2022، وقد قام بالتوقيع على العقد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى، بحضور عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حيث يتم تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع ماونتن فيو 4 (ماونتن فيو بارك واى)، لتسريع وتيرة الإنشاءات بالمشروع، والذى يقع بمنطقة متميزة على امتداد الطريق الدائرى بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 47 فداناً بإجمالى تكلفة استثمارية 1.1 مليار جنيه.

أكد «الإتربى» أن مشاركة بنك مصر فى المشروعات العقارية تعد استكمالاً لدوره الرائد فى دعم الاقتصاد المصرى، خاصةً أن القطاع العقارى من ضمن أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى، حيث يسهم بنك مصر بتدعيم خطط الإصلاح الاقتصادى خاصة فى الموضوعات التى تحتل صدارة اهتمامات الجهاز المصرفى، مثل دعم القطاع العقارى باستحداث طرق عمل مرنة تتلاءم مع طبيعة ومتطلبات السوق العقارية المصرية، بما يتفق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر، فى إطار القوانين واللوائح المنظمة للسوق العقارية والمعمول بها داخل مصر، وهو ما ينعكس بالنهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما يساهم فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة فى المدن الجديدة، للتخفيف من التكدس السكانى.

وقال عمرو سليمان: «يسرنا التعاون مع بنك مصر فى سياق الحصول على تمويل طويل الأجل لتنمية أحد أهم مشروعاتنا التى تحظى بطلب مرتفع بغرب القاهرة، حيث حقق مشروع ماونتن فيو 4 مبيعات متميزة منذ طرحه للحجز، نظراً لموقعه القريب من الطرق والمحاور الرئيسية، وتصميم مميز للمشروع ووحداته، إضافةً إلى توافر خدمات متكاملة».