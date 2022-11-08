وفاة طالبة بعد 3 أشهر غيبوبة نتيجة عملية «زائدة» بالشرقية

على مدى 3 أشهر كاملة صارعت دينا أحمد السيد عبد الوهاب، 20 عاما، طالبة بجامعة الزقازيق، الموت داخل مستشفى الزقازيق الجامعي، إثر تدهور حالتها الصحية بعد دخولها المستشفى لإجراء عملية زائدة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة على السرير الأبيض.

الشعور بألم مفاجئ في البطن

«كانت كويسة شعرت بألم بسيط في البطن نقلناها مستشفى الزقازيق الجامعي، وأجرت عملية لإزالة الزائدة أدت إلى فقدانها القدرة على الحركة، ودخلت في غيبوبة لمدة 3 أشهر، ووضعت على أجهزة تنفس صناعي»، بتلك الكلمات بدأ والد الفتاة المتوفاة حديثه لـ«الوطن»، مضيفا أنه حرر محضرا بالواقعة بقسم شرطة ثان الزقازيق، واتهم المستشفى بالإهمال والتسبب في وفاة ابنته.

إجراء عملية لإزالة الزائدة

وتابع الأب المقيم في كفر الزقازيق «بنتي كانت فرحانة بعيد ميلادها، ودخلت المستشفى على رجليها، كل دا يحصل لها ليه، بدل ما تتعالج تموت، راضين بقضاء الله وقدره، ولكن لو في خطأ أدى لتدهور حالتها ووفاتها، الغلطان يتحاسب، دي أرواح ناس، مش لعبة».

وأوضح الأب المكلوم أن ابنته أصيبت بتشنجات بعد مرور 24 ساعة على إجرائها عملية الزائدة ونقلوها إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، قرر الأطباء نقلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي نظرا لإجرائها العملية في هذا المستشفى، لافتا إلى أن أحد الأطباء أخبرهم، أنها أصيبت بعدوى بكتيرية أثناء إجرائها العملية الجراحية.

نقل الفتاة إلى العناية المركزة

وأردف: «نقلناها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وتم حجزها في العناية المركزة ثم انتقلت إلى غرفة إفاقة، ولكنها بعد عدة ساعات تبين أنها غير قادرة على الحركة ولم تستطع السير ثم دخلت في غيبوبة كاملة وتم وضعها على أجهزة تنفس صناعي حتى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى».

إصابة الأم بانهيار بعد وفاة ابنتها

وأشار الأب إلى أن زوجته أصيبت بحالة انهيار فور علمها بوفاة ابنتهما، لافتا إلى أنها كانت تظل جانبها طوال فترة احتجازها بالمستشفى، وتبكي على حال ابنتهما التي كانت الفرحة والحياة بالنسبة لهما.

مستشفيات جامعة الزقازيق: الأمر قيد التحقيق

وفي السياق نفسه، قال الدكتور وليد ندا، مدير مستشفيات جامعة الزقازيق، إنه تم استقبال المتوفاة وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لها، ولكن شاء القدر أن يتوفاها الله، مضيفا أن الأمر قيد التحقيق بمعرفة النيابة العامة بعد تحرير والدها محضرا، وأنه تم انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة، ومن المقرر تقديم التقرير للنيابة العامة، وبيان سبب الوفاة.