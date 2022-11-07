«التعليم»: تعديل شروط اختيار المعلمين الشباب لوظيفة مدير مدرسة

أكدت نادية عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، أنه تم تعديل شروط اختيار المعلمين الشباب الذين سيتم تأهيلهم لشغل وظائف مديري المدارس، في إطار اهتمام القيادة السياسية برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وسعي وزارة التربية والتعليم إلى تطوير منظومة التعليم المصري بصفة عامة.

وقالت رئيس الإدارة المركزية، في جروب قيادات التعليم مع المعلمين، تم تصحيح الخطاب الموجه للمديريات بشروط الاختيار، باختيار ٧ معلمين أول (أ) واخصائي (أ) لتوليهم وظيفة مديري المدارس .

شروط التقديم لوظيفة مدير مدرسة للمعلمين الشباب

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت شروط التقديم لوظيفة مدير مدرسة وهي كالتالي:-

سيتم تأهيلهم لتولي وظيفة مديري المدارس وهي كالتالي:- أن تتراوح أعمارهم بين 35 عاما إلى 45 عاما من أعضاء هيئة التعليم على درجة معلم «معلم أول / أخصائي على الأقل».

- الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب من أعضاء هيئة التعليم.

- ألا يكون قد حصل على أي جزاءات.

- أن يمتلك عضو هيئة التعليم شخصية قيادية إيجابية ومؤثرة.

- أن يكون عضو هيئة التعليم ولدية رؤية التطوير.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن يكون الترشيح من خلال لجنة برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:

- وكيل المديرية.

- رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية.

- مدير الشؤون التنفيذية.

-ممثل نقابة المعلمين.

- عميد كلية التربية أو من يفوضه.