إصابة 4 في حوادث متفرقة بكفر الشيخ.. انقلاب سيارة وسقوط من «بلكونة»

أُصيب 4 أشخاص في عدة حوادث متفرقة بمركز كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وصول 4 مصابين لمستشفى كفر الشيخ العام

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن كفر الشيخ، إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد وصول 4 أشخاص مصابين في حوادث متفرقة، وجاري تقديم الإسعافات المطلوبة لهم.

جروح وكدمات

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من «ناصرأ.م» ، 30 سنة، من قرية بلشاشة، بجروح وكدمات، و«رأفت.ا.إ» 27 سنة، بجروح وكدمات، فى حادث انقلاب سيارة، و«فرحة.و.ع»، 17 سنة، بكدمات وسحجات بسبب السقوط من علو، كما أُصيب الطفل «آدم.ر.ع»، 10 سنوات، بجروح وكدمات، بعد سقوطه من شرفة منزله.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.