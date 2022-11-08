دول عربية وعالمية تشهد 3 حوادث أمنية.. إطلاق نار في فيلادلفيا ومصرع أمريكي ببغداد

شهدت 3 دول بينها العراق والسعودية، عدة أحداث أمنية خلال الساعات القليلة الماضية، كان أبرزها، إصابة 9 أشخاص جراء حادث إطلاق نار بـ«فيلادلفيا» الأمريكية، فيما تحقق السلطات العراقية في حادث مقتل مواطن أمريكي وسط العاصمة «بغداد».

وأصيب 9 أشخاص، جراء حادث إطلاق النار مساء يوم السبت الماضي، خارج حانة في «حي كينسينجتون» بـ«فيلادلفيا»، أكبر مدينة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وقالت الشرطة الامريكة، إن المصابين الـ9 ،تتراوح أعمارهم بين 23 و 40 عاما.

الشرطة الأمريكية: منفذو الحادث قد يكونون 3 أو 4 أشخاص

وقالت الشرطة الأمريكية، إن من بين الإصابات، 5 في حالة خطيرة، مشيرة إلى قفز عدة مشتبه بهم من سيارة وفتحوا النار على حشد خارج الحانة ثم فروا بالسيارة.

وأضافت الشرطة الأمريكية، أن منفذي الحادث قد يكونون 3 أو 4 أشخاص، وفقا لما ذكرته قناة «إن بي سي نيوز» الأمريكية.

بدوره، رفض «مجلس الإفراج المشروط»، للمرة الـ12 التماس مارك ديفيد تشابمان «67 عاما»، قاتل مؤسس فرقة البيتلز البريطانية جون لينون.

وسيتمكن تشابمان، في فبراير 2024، من المحاولة مرة أخرى للحصول على عفو.

وأطلق تشابمان، النار على لينون في 8 ديسمبر 1980، بالقرب من «سنترال بارك» بنيويورك، عند مدخل مبنى داكوتا

وفي العراق، لقى أمريكي، يدعى ستيفن إدوارد ترول «45 عاما»، مصرعه جراء قيام مسلحين بإطلاق النار عليه، أثناء قايدته لسيارته، في «منطقة الكرادة» وسط العاصمة «بغداد»، فما وجه رئيس وزراء البلاد، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بتشكيل لجنة تحقيق في الحادث.

«واشنطن» تنتظر التقارير بشأن مقتل ترول

من جانبها، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن «واشنطن» تنتظر التقارير بشأن مقتل ترول.

ويعمل ترول، مدرسا للغة الإنجليزية في إحدى مراكز تعليم اللغات، فيما قالت مصادر مطلعة لشبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، مساء أمس الاثنين، إن الشمري، شكل فريقا للتحقيق في الحادث، موضحة أن الفريق ضم قادة كبار من وكالة الاستخبارات الاتحادية.

وقالت قناة «العربية-الحدث»، إن منفذي العملية استخدموا سيارتين.

وفي السعودية، ألقت السلطات الأمنية، القبض على 10 أشخاص من بينهم 9 مواطنين ووافد من «القبائل النازحة»، بعد تداول محتوى مرئي يتضمن اشتعال سيارة مرسيدس وإطلاق نار في معرض للسيارات، في «منطقة الرياض» نتج عنه إصابة شخصين نقلا إلى المستشفى.

الأمن العام السعودي: جار استكمال القبض على المتهمين

وقال الأمن العام عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الحادثة وقعت لخلافات بينهم في الاتجار بالمخدرات، مشيرة إلى تحديد هوية متهمين آخرين وجار استكمال القبض عليهم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.