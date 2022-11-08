دوي صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدة مناطق أوكرانية

دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدة مناطق أوكرانية بينها تشيركاسي-كيروفوجراد-دنيبروبيتروفسك-نيكولاييف بالإضافة إلى مناطق خاضعة تحت السيطرة الأوكرانية في «زابوريجيا» و«خيرسون»، التي ضمتهما «موسكو» في وقت سابق، إلى الأراضي الروسية.

وكانت الشرطة البلغارية، أعلنت في وقت سابق، التعرف على جثة طيار حربي أوكراني، قائد اللواء 40 للطيران التكتيكي ميخائيل ماتيوشينكو «61 عاما» أسقطت القوات الروسية طائرته من طراز «سو 24» بالقرب من جزيرة زمييني قبالة «أوديسا» غربي أوكرانيا في سبتمبر الماضي، بالقرب من «ميناء تساريفو» البلغاري بالبحر الأسود

من جانبها، رفضت «بيونج يانج»، اتهامات «واشنطن»، لكوريا الشمالية، بتزويد «موسكو» بقذائف مدفعية لاستخدامها في الأزمة الأوكرانية، ووصفتها بأنها محاولة عدوانية أمريكية لتشويه سمعتها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الدفاع البولندية تحدد 140 مليار زلوتي نفقات عسكرية للعام المقبل

وفي بولندا، كشفت الحكومة البولندية على لسان المتحدث باسمها بيتر مولر، عن خطة لترشيد الإنفاق الحكومي على الاستثمار والخدمات الحكومية الأخرى لتعزيز ترسانة البلاد العسكرية، تحسبا لحرب محتملة مع روسيا.

وفي وقت سابق، حددت وزارة الدفاع البولندية، نفقات بلادها العسكرية للعام 2023، بـ100 مليار زلوتي «22 مليار دولار»، بالإضافة إلى 40 مليار زلوتي «9 مليارات دولار» من صندوق خاص خارج ميزانية الدولة.

متحدث بولندي: «موسكو» قد تقدم على مهاجمة بلاده خلال عام أو اثنين

وقال مولر، إن «وارسو»، عقدت صفقات ضخمة لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، شملت: «طائرات-دبابات-أنظمة صاروخية-مسيرات-أنظمة دفاع جوي»، مضيفا عبر قناة «بلوسات» البولندية، إن «موسكو» قد تقدم على مهاجمة بلاده خلال عام أو اثنين.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن «واشنطن» تواصلت مع «موسكو» على مستوى عال للإبلاغ عن العواقب محتملة لاستخدام السلطات الروسية للأسلحة النووية، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تكشف عن قنوات محددة لحمايتها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن «واشنطن» و«موسكو» تتواصلان بشكل يومي تقريبًا عبر سفارتي البلدين.