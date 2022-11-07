اتحاد الصناعات: cop27 فرصة ذهبية لتعميق صناعات الطاقة المتجددة في مصر

أكد المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الاهتمام العالمي بقضايا المناخ وانعقاد مؤتمر cop27 في مدينة شرم الشيخ يعد فرصة ذهبية لتعميق صناعة مكونات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة سواء المتعلقة بالطاقة الشمسية أو الرياح أو مساقط المياه.

هدف مصر من الطاقة المتجددة

وأضاف الشاهد في بيان له اليوم، أن مصر تستهدف الوصول بالطاقة الجديدة إلى نحو 45% من مزيج الطاقة الكهربية المستهلكة بحلول 2035، مقارنة بـ20% حاليا، بما يمثل ضرورة البدء في تعميق هذه النوعية من الصناعات خلال الفترة المقبلة.

وأشار الشاهد إلى أن توافر الطاقة في غاية الأهمية للمشروعات الصناعية المختلفة وهو ما نفذته الحكومة خلال السنوات الماضية الأخيرة من محطات طاقة كهربية عملاقة أدت انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء والتي كانت تهدد القطاع الصناعي.

الاستثمارات الخضراء في مصر

وذكر أن الحكومة تستهدف رفع حصة الاستثمارات الخضراء من 40% إلى 50% خلال العام المالي 2024/2025، لافتا إلى أن الظروف والتغيرات السياسية حول العالم تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي الذي تتزايد حاجته للطاقة النظيفة مع وقف روسيا لإمدادات الغاز الطبيعي والمسال إلى دول الاتحاد الأوروبي في ظل الأزمة الأوكرانية.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بسطوع شمسي عال بما يمثل بيئة ممتازة لإقامة العديد من هذه المشروعات مثل مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية والتي تعد ثالث أكبر محطة شمسية على مستوى العالم.