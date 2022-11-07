ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي 10% بسبب عاصفة شديدة في شمال غرب البلاد

شهدت أسعار الغاز الأمريكي ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات اليوم عقب حدوث عاصفة شتوية قوية ضربت منطقة شمال غرب الولايات المتحدة على المحيط الهادي، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار اليوم الإثنين للعقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي بنسبة كبيرة وصلت إلى 10% بسبب شدة البرودة.

تراجع درجات الحرارة في أنحاء الغرب الأمريكي

وقال موقع «إينفيستينج»، إنه وفقا لبيانات خدمة الطقس الوطنية الأميركية، فإنه في أول موجة برد كبيرة لهذا الموسم، تتراجع درجات الحرارة في أنحاء الغرب الأميركي من 15 إلى 25 درجة فهرنهايت، دون المستويات الطبيعية، كما توقعت الأرصاد تكوين طبقة من الثلوج بارتفاع يبلغ قدمين إلى 4 أقدام حتى الثلاثاء في مرتفعات سييرا نيفادا، وفقًا لخدمة الطقس الوطنية الأميركية وهو ما سيزيد الطلب على الغاز الطبيعي والاحتياج له للتدفئة.

ووفقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، من المتوقع أن تقل درجات الحرارة عن المعتاد، في كل أنحاء الولايات الثماني والأربعين تقريبا، بدءا من 12 حتى 16 نوفمبر الجاري.

ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الكهرباء

وأدى الطقس البارد إلى زيادة الطلب على التدفئة في وقت لا تزال فيه مخزونات الغاز أقل من المتوسط الموسمي في 5 سنوات، ومن شأن ارتفاع أسعار الوقود فرض المزيد من الضغوط على تكاليف الكهرباء، التي أصبحت قضية سياسية في بعض المناطق قبيل انتخابات التجديد النصفي الثلاثاء، حيث يتخلف المزيد من الأميركيين عن سداد فواتير الطاقة الخاصة بهم.

وارتفع سعر الغاز في عقود تسليم ديسمبر بنسبة كبيرة بلغت 10%، ليصل إلى7.047 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الاثنين.