سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 5-11-2022

يهتم الناس بمتابعة سعر الدولار اليوم بعد تغيير سعر الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، وما حدث من تغيرات في العملة الأمريكية بعد قرار البنك المركزي أيضا برفع سعر الفائدة، نظرا لأهمية تلك العملة وتأثيرها على الأسعار المختلفة والوضع الاقتصادي في مصر.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار اليوم بمصر 2022، في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة اليوم السبت الموافق 5 نوفمبر، وجاءت على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في مصر 2022

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 24.25 جنيه للشراء و23.30 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك البركة 24.10 جنيه للشراء و24.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم نحو 24.20 جنيه و24.29 جنيه للبيع، وذلك وفق آخر تحديث على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك اليوم السبت 5 نوفمبر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 24.18 جنيه للشراء و24.28 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم نحو 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات وردت عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم نحو 24.20 جنيه للشراء و24.30 جنيه للبيع.