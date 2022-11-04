سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية

يتابع المواطنون والمستثمرون سعر الدولار في مصر بشكل يومي ومستمر، لمعرفة سعره مقابل الجنيه المصري، نظرا لتأثيره على الأسعار المختلفة والوضع الاقتصادي في مصر.

وتقدم «الوطن» سعر الدولار اليوم في مصر 2022، وذلك في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في مصر 2022

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 24.25 جنيه للشراء و23.30 جنيه للبيع، وسجل الدولار في بنك البركة 24.10 جنيه للشراء و24.20 جنيه للبيع، كما سجلت العملة الأمريكية في المصرف المتحد 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المسئول عن القطاع المصرفي 24.20 جنيه و24.29 جنيه للبيع، وذلك وفق آخر تحديث على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك اليوم الجمعة الموافق 4 نوفمبر الحالي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار اليوم 24.18 جنيه للشراء و24.28 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

ووفق آخر تحديث على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي سجل سعر الدولار 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع

وجاء سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس 24.20 جنيه للشراء و24.30 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع حسب آخر تحديث للبنك عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.