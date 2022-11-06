سعر الدولار في البنوك المحلية والأجنبية اليوم الأحد 6-11-2022

سجل سعر الدولار اليوم استقرارا في معظم البنوك صباح اليوم الأحد، وهي ذات الأسعار التي سجلها في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ودائما ما تحظى العملة الأمريكية باهتمام ومتابعة الناس حول العالم لما لها من تأثير على التعاملات والسلع.

وتستعرض فيما يلي، سعر الدولار اليوم في مصر 2022، في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة اليوم، كما يلي.

سعر الدولار اليوم في مصر 2022

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 24.25 جنيه للشراء و23.30 جنيه للبيع، كما سجل في بنك البركة 24.20 جنيه للشراء و24.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم نحو 24.20 جنيه و24.29 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك اليوم.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 24.18 جنيه للشراء و24.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم نحو 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك اليوم الأحد.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم نحو 24.20 جنيه للشراء و24.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر صباح اليوم الأحد نحو 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع.