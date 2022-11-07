مع حرص شريحة كبيرة من العاملين في المجال الاقتصادي والماليات والمجالات الاستثمارية في مصر، وارتباط تلك الأنشطة بسعر صرف الدولار اليومية أمام الجنيه المصري، زادت في الساعات الأخيرة، عمليات البحث عن سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه.

سعر صرف الدولار اليوم 7-11-2022 مقابل الجنيه في البنوك

ووفقا للتحديثات الأخيرة لسعر صرف الدولار الأمريكي، في البنوك المصرية والعربية والأجنبية، ترصد «الوطن»، أسعار البيع والشراء، المعلنة عبر المواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بالبنوك.

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم، مقابل الجنيه، في بنك الإسكندرية، 24.2 جنيه للشراء، و24.3 جنيه للبيع، كما سجل الدولار مع بداية تعاملات بنك مصر، 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار صباح اليوم، في بنك قناة السويس، 24.4 جنيه للشراء، و24.3 جنيه للبيع، وفي بداية تعاملات cib، بلغ 24.18 جنيه للشراء، و24.28 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري، بلغت قيمة العملة الأمريكية، 24.22 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع، وبلغت قيمة العملة الأمريكية في تعاملات البنك المصري الخليجي، 24.2 جنيه للشراء، و24.3 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي، سجل 24.2 جنيه للشراء، و24.3 جنيه للبيع، وبلغ سعره اليوم، في المصرف المتحد، 24.2 جنيه للشراء، و24.3 جنيه للبيع.