أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 9-11-2022 في مصر

ارتفأع طفيف شهدته أسعار الدواجن البيضاء والبلدي والساسو اليوم، بقيمة تراوحت بين 2 حتى 4 جنيهات للكيلو الواحد، بينما استقرت بشكل كبير أسعار الفراخ الأمهات عند 31 جنيها للكيلو.

ومن اجل المتابعة اليومية للأسعار بالأسواق، ترصد «الوطن» آخر التحديثات في أسعار الدواجن، حيث تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 39 لـ42 جنيها، والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، نظرا لانخفاض سعرها عن اللحوم الحمراء.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أنّ سعر الفراخ الأمهات بلغ 31 جنيهًا للكيلو، ويصل سعرها للمستهلك بقيمة 36 جنيها، كما أنّ سعر كيلو الدواجن البيضاء داخل المزرعة نحو 33 جنيهًا، دون حساب تكلفة النقل للمحافظات المختلفة، لذا يتراوح سعرها عندما يصل للمواطنين لنحو 38 جنيها، في حين سجل سعر الدواجن من النوع الساسو 42 جنيها للكيلو، لذا تصل للمستهلك بنحو 50 جنيها.

وتراوح سعر الفراخ البلدي بين 48 لـ50 جنيها للكيلو بالمزراعة، لكنه يسجل بين 52 إلى 54 جنيهًا عندما يصل للمواطنين في الأسواق.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

- صدور الدواجن بالعظم بين 65 إلى 72 جنيهًا.

- كيلو الأوراك من 40 إلى 42 جنيهًا.

- الدبابيس بين 40 لـ42 جنيهًا للكيلو.

- كيلو البانيه تراوح بين 85 لـ100 جنيه للكيلو.

- الأوراك المخلية تراوح الكيلو بين 65 و78 جنيهًا.

- سعر الأجنحة بين 25 إلى 30 جنيهًا.

- الكبد والقوانص من 39 إلى 46 جنيهًا للكيلو.

- الهياكل سجلت بين 16 و20 جنيهًا للكيلو.

- الشيش البانية بين 100 و110 جنيهات.