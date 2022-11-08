الاتحاد الأوروبي: ندعم مصر في تكنولوجيا الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر

قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إنّ اليوم سيشهد اجتماعا ضمن فعاليات «cop 27» بخصوص تنفيذ الدول التزاماتها في ظل الأزمة العالمية الراهنة، وسيعقد الاتحاد الأوروبي لقاءات مباشرة مع ممثلي الحكومات المختلفة ورجال الأعمال والقطاع الخاص.

بناء مزرعة رياح في خليج السويس

وأكد «برجر»، أن الاتحاد الأوروبي يدعم العديد من التكنولوجيات والمبادرات في مصر، مثل بناء مزرعة رياح في خليج السويس، وتطوير التكنولوجية الخاصة باستخدام الطاقة الشمسية ومجال الهيدروجين الأخضر.

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي، خلال حواره مع الإعلامية إيمان منصور، مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية: «هناك فرصة كبيرة كي نلتقي وجها لوجه بعدما أصبحت جائحة كورونا ليست قوية، وأعتقد أنه من المهم جدا أن تكون هناك مجالات نتحدث فيها بصفة خاصة».

مشاركة القطاع الخاص

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أن على القطاع الخاص الالتزام بالمشاركة في تقديم 100 مليار دولار لدعم الدول، وتطوير تكنولوجيات وتقنيات جديدة كي نتأكد من أن اقتصادنا صديق للمناخ، وأن النمو الاقتصادي يبتعد عن زيادة استهلاك الطاقة.

وتابع كريستيان برجر، بأن هناك الكثير من المجالات التي ينخرط بها القطاع الخاص التي تساعد في تطوير تكنولوجيات جديدة، وبعد تنفيذها بعد «COP27» سيكون هناك المزيد كي نقوم به حتى يستفيد عدد كبير من الدول.

وأشار، إلى أنه من المهم أن تعقد قمة المناخ في مصر، حيث ستكون أفريقيا في قلب الانتباه، وهناك أوجه مختلفة للنقاش مثل قضية المياه التي ستكون مطروحة بشكل كبير، وبالتالي فإن التعاون مع أفريقيا سوف يكون مهما جدا وستكون مصر هي المنصة الخاصة بهذا الأمر، وهناك أيضا الطاقة المتجددة.