سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: نناقش بعض الأمور الخاصة بالهيدروجين الأخضر

قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إنّ مشاركة الاتحاد الأوروبي في cop 27، تعكس أهمية العمل المناخي ومكافحة التغيرات المناخية، موضحًا: «رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية يحضران اجتماع الشق رفيع المستوى، وخلال العشرة أيام المقبلة سوف يكون لدينا الكثير من المفوضين الذين يشاركون في الاجتماعات الوزارية».

وأضاف «برجر» خلال حواره مع الإعلامية إيمان منصور، مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «لدينا الكثير من الزملاء الذين سيتحدثون عن موضوعات مهمة، نحن نجهز الاتفاقيات مع مختلف الدول، ونركز على حرائق الغابات، ولدينا اتفاقيات خاصة بالتنوع البيولوجي».

برجر: نهدف إلى الوصول لصفر انبعاثات

وتابع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: «مع مصر، نحن نناقش بعض الأمور الخاصة بالهيدروجين الأخضر، والاتحاد الأوروبي يهدف إلى الوصول لصفر انبعاثات من الغازات الخاصة بالاحتباس الحراري، وطورنا برنامجا جديدا لديه أكثر من نقطة منها الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الوقود المتجدد، وتوسيع مصادر الطاقة التي نستخدمها وتشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر».

برجر: يجب التأكد من تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها

وأشار كريستيان برجر إلى وجود مناقشات عميقة، موضحا أنه يجب التأكد من أن الاتفاقات التي جرى الوصول إليها يجرى تنفيذها، منوها إلى أن الاتحاد الأوروبي يحاول التأكد من أن المجتمع الدولي ليس فقط على مستوى الدول والحكومات، لكن القطاع الخاص والمجتمع المدني يجب أن يلتزموا بما قطعوه على أنفسهم في المؤتمرات.