«مستثمري السياحة»: 85% نسبة إشغال فنادق الغردقة في أول أسبوع من نوفمبر

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن نسب إشغال فنادق الغردقة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري بلغت نحو 85%، لافتا إلى أن تلك النسبة ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وسترتفع خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل، بسبب قدوم أعداد كبيرة من السياح الأوربيين لقضاء إجازات الكريسماس.

ألمانيا أكثر الدول إرسالا للسياح لمصر في 2022

وأضاف عضو الجمعية لـ«الوطن»، أن ألمانيا احتلت المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر منذ بداية العام الجاري وحتى الآن وفقا للإحصاءات الرسمية، ومن المتوقع ان تستمر الحركة السياحية الوافدة منها بمعدلات جيدة حتى نهاية العام، موضحا أن مدينة الغردقة كانت أكثرالمدن المصرية التي زارها السياح الألمان.

وأشار «فلا» إلى أن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري كانت أعلى مقارنة بهذه الفترة خلال العامين الماضيين، لافتا إلى أن شهر ديسمبر المقبل سيشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر لقضاء إجازات أعياد الكريسماس.

زيادة أعداد السياح الوافدين للغردقة في يناير المقبل

وتابع «شهر يناير 2023 سيشهد أيضا زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر بصفة عامة، وللغردقة بصفة خاصة، وذلك بسبب إجازات رأس السنة الميلادية، إضافة إلى قدوم أعداد جيدة أوروبا لقضاء فترات من فصل الشتاء ضمن برنامج الإقامة الطويلة».

وأوضح عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، أن معرض لندن السياحي المقام حاليا في لندن سيسهم بشكل كبير في عودة الحركة السياحية الوافدة من بريطانيا لمصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن إحدى شركات السياحة البريطانية الكبرى أعلنت تنظيم رحلات من المدن البريطانية للغردقة خلال يناير المقبل.

يشار إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار افتتح أمس الجناح المصري بمعرض لندن السياحي.