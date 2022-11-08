وصول آلاف السائحين من جنسيات مختلفة إلى مطارات البحر الأحمر

يتوافد آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية إلى مطارات البحر الأحمر عبر 113 ‪ رحلة طيران سياحية؛ تزامنًا مع فعاليات قمة المناخ التي تستضيفها مصر، حيث يستقبل مطار الغردقة الدولي اليوم 97 رحلة طيران بينما يستقبل مطار مرسي علم 16 رحلة طيران سياحية.

استقبال آلاف السائحين

أكد مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف عن وصول ‪ رحلات طيران سياحية اليوم الثلاثاء، قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 17 ألف سائح من 17 جنسية مختلفة من جميع دول العالم وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

انتعاش السياحة

وأشار محمد عيد الخبير التسويق السياحي بفنادق البحر الأحمر، إلى أن منتجعات وفنادق الغردقة و مرسى علم تستقبل آلاف السائحين يوميًا، حيث تشهد السياحة انتعاشة تزامنا مع قمة المناخ التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قمة المناخ بشرم الشيخ خير وسيلة للدعاية السياحة إلى المدن السياحية المصرية، حيث تتجه أنظار العالم إلى مصر في محفل دولي.