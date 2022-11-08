طلاب مصر يشاركون في الموسم السادس من منافسات «تحدي القراءة العربي» بدبي

شارك عدد من طلاب مصر في مسابقة «تحدي القراءة العربي»، وحضور الحفل الختامي للموسم السادس، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم.

وأكدت الوزارة، أنه في إطار الاستعداد للإعلان عن بطل تحدي القراءة العربي، الذى يُعد أكبر مشروع معرفي ثقافي على مستوى العالم في موسمه السادس، استقبل مطار دبي أمس وفد طلاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من مصر.

إعداد برنامج ترفيهي لفريق مبادرة تحدي القراءة العربي

وأوضحت الوزارة، أنه بدعوة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وطبقًا للمتبع كل عام يتم دعوة الطلاب الفائزين بالمراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية إلى دبي، حيث يقوم فريق مبادرة «تحدي القراءة العربي» بإعداد برنامج ترفيهي مميز للطلاب الفائزين من كل الدول المشاركة وحتى الحفل الختامي، والمزمع عقده هذا العام بدار أوبرا دبي يوم الخميس، 10 نوفمبر الجاري، وهو الحفل الذي سيقام حضوريًا لأول مرة عقب جائحة «كوفيد – 19».

طالبة ثانوية عامة في التصفيات النهائية

وأشارت الوزارة إلى أنه من بين 19 طالبا وطالبة يمثلون 17 دولة مختلفة وصلوا إلى التصفيات النهائية لهذا الموسم، ينافس على لقب بطلة التحدي من طلاب وزارة التربية والتعليم الطالبة شدوة أمير أحمد التميمي الزعبي بالصف الثالث الثانوي، من مدرسة الشهيد محمود النجدي الثانوية بنات محافظة الدقهلية.

ويتكون وفد الطلاب المشاركين من مصر لهذا العام من الطالبة أسماء محمد دياب نعيم البنا، والطالب زياد على كريم محمود عبد العليم، والطالبة سما عبد الرحمن سعد عبد الرحمن محمد، والطالبة دانه محمد جلال جابر عثمان، والطالبة نورهان رضا عبد الوارث عبد العليم، والطالب يوسف محمود عبد الرحيم عثمان حسن، والطالبة جنى علي محمد عبد الحميد، والطالبة هايدي إيهاب إكرام أنور أبو زيد، والطالب عماد صابر إبراهيم غنيم، والطالب عبد الرحمن منصور أحمد محمد وهو الفائز بالمركز الأول بمسابقة تحدي القراءة العربي عن العام الخامس حيث تعذر سفر الطلاب آنذاك بسبب جائحة كورونا.