«الأرصاد» تطالب المواطنين بارتداء الملابس الخريفية: «احذروا نزلات البرد»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ فصل الخريف المستمر إلى الآن معروف بالتقلبات السريعة والحادة، والتغير الكبير في خريطة الطقس والحالة الجوية، مشيرة إلى أن فترات النهار تشهد شعور المواطنين بالدفء الذي لا يلبث أن يتغير بحلول الليل لشعورهم بأن الطقس مائل للبرودة، موجهة المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الخريفية خلال هذه الفترة.

شبورة من الغد

ووجهت غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية اية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، المسافرين وسائقي المركبات على الطرق خلال الأيام المقبلة بتوخي الحذر خلال تكون الشبورة المائية غدًا والقيادة بهدوء تام واتباع كافة تعليمات المرور، مؤكدة أن درجات الحرارة تدور حول المعدلات الطبيعية لتتراوح في فترات النهار ما بين 26 و 27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، منوهة أن الشبورة المائية مستمرة حتى مطلع الأسبوع المقبل، وستؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية نتيجة توافر عوامل الرطوبة بعد سقوط الأمطار أمس واليوم.

الأرصاد تشدد على ضرورة ارتداء الملابس الخريفية

ولفتت غانم إلى وجود تباين كبير بين درجات الحرارة بين النهار والليل، حيث أن فترات النهار مائلة للحرارة أو معتدلة أما فترات الليل فإن الأجواء مائلة للبرودة، محذرة المواطنين من ضرورة عدم ارتداء الملابس الصيفية على مدار اليوم، ليحل محلها الملابس الخريفية، وارتداء الجاكيت بالصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، بسبب الاختلاف الكبير في درجات الحرارة خلال النهار والليل وما يتبعه من اختلاف درجات حرارة الجسم ما قد يتسبب في إصابة الأفراد بنزلات البرد، مشيرة إلى ضرورة الاستمرار بارتداء الملابس الخريفية لحين حلول الشتاء في 21 ديسمبر المقبل.