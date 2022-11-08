حسن الرداد يتصدر قائمة الإيرادات بفيلم «تحت تهديد السلاح»

تصدر فيلم «تحت تهديد السلاح»، بطولة الفنان حسن الرداد، قائمة الإيرادات؛ إذ جاء بالمركز الأول في قائمة الأفلام المُنافسة، وذلك في الأسبوع الأول من عرضه بالقاهرة.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم تحت تهديد السلاح، أمس الاثنين، بواقع 168 ألف جنيه، ليأتي في المركز الأول، بفارقٍ كبير عن أقرب مُنافسيه.

أبطال فيلم تحت تهديد السلاح بعد تصدره الإيرادات

ويُشارك في بطولة الفيلم، بجانب حسن الرداد، كلّ من مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جوري بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

«هاشتاج جوزني» بالمركز الثاني بقيمة 92 ألف جنيهًا

ولفت محمود الدفراوي، إلى أنّ فيلم «هاشتاج جوزني» لـ أمير المصري ومايان السيد، جاء بالمركز الثاني، مُحققًا 92 ألف جنيه فقط، فيما جاء بالمركز الثالث فيلم «فضل ونعمة» للثنائي ماجد الكدواني وهند صبري، مُحققًا 82 ألف جنيه فقط.

في إطار من الكوميديا الرومانسية تدور أحداث فيلم هشتاج جوزني، حول تعرّض الدي چي الشهير فارس لعدد من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية؛ لعدم قدرته على الاعتراف بحبه لفتاة أحلامه، خوفًا من فقدها بسبب حيلة تدبر له تؤدي إلى زواج أي فتاة يعترف لها بحبه.