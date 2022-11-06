678 ألف جنيه إجمالي إيرادات فيلم «هاشتاج جوزني» في 4 أيام

بعد مرور 4 أيام على عرض فيلم «هاشتاج جوزني» في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، وصل إجمالي إيراداته إلى 678 ألف جنيه، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إجمالي إيرادات فيلم «هاشتاج جوزني»

وحقق فيلم هاشتاج جوزني 145ألف جنيه، ويدور العمل في إطار رومانسي، ويشهد أول بطولة مطلقة لأمير المصري ومايان السيد.

في إطار من الكوميديا الرومانسية تدور أحداث فيلم هشتاج جوزني ، حول تعرّض الدي چي الشهير فارس لعدد من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية لعدم قدرته على الاعتراف بحبه لفتاة أحلامه، خوفًا من فقدها بسبب حيلة تدبر له تؤدي إلى زواج أي فتاة يعترف لها بحبه.

أبطال فيلم «هشتاج جوزني»

استطاع المخرج عصام نصار أنَّ يجمع بين عدد من الأبطال وهم أمير المصري، ومايان السيد، وريهام الشنواني، وإسلام إبراهيم، وصابرين، وبيومي فؤاد، ومحمد محمود، ودينا، وسامي مغاوري، وحسام داغر، وإسماعيل فرغلي، ولبنى عزت، ومن محمد سمير مبروك.