السيسي يعلن إطلاق مبادرة المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد بالتعاون مع بلجيكا

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مبادرة جديدة بالتعاون مع بلجيكا، قائلًا إن مصر عملت عليها على مدار الأشهر الماضية بالتنسيق مع الشركاء، موضحًا: «يسعدني اليوم وبالشراكة مع رئيس وزراء بلجيكا أنَّ نعلن إطلاق مبادرة المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد والتي تهدف إلى إنشاء منصة دائمة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين ومع القطاع الخاص والمنظمات ومؤسسات التمويل العاملة في هذا المجال».

نستهدف تنسيق السياسات وخلق ممرات للتجارة والاستثمار في الهيدروجين الأخضر

وأضاف الرئيس السيسي في جلسة بعنوان «مستقبل الطاقة» خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP 27: «نستهدف تنسيق السياسات والإجراءات وخلق ممرات للتجارة والاستثمار في الهيدروجين الأخضر بما يسهم في الإسراع بوتيرة الانتقال العادل الذي نصبو إليه جميعا».