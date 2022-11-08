«تنمية السياحة»: بدائل آمنة للبلاستيك من مخلفات النخيل بدهشور

قال محمد صلاح منسي رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية السياحة، إن مؤتمر المناخ كوب 27، هو حدث عالمي تستضيفه مصر بمدينة السلام شرم الشيخ، حيث يجتمع كل قادة ورؤساء العالم لإيجاد حل للأزمة المناخية، والمناقشة حول الأضرار والخسائر التي يتعرض لها كوكب الأرض، مشيرًا إلى أن مشاركة المجتمع المدني جاءت بعد ترشيحات من عدة وزارات منها البيئ والتضامن الاجتماعي والخارجية.

مشاركة المجتمع المدني في مؤتمر المناخ

وأضاف منسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح»على «dmc»، أن هناك جمعيات من المجتمع المدني مشاركة كعضو مراقب، وهناك بعض جمعيات المجتمع المدني مشاركة ببعض الفعاليات المقامة على المنطقة الخضراء بكوب 27 بمينة شرم الشيخ.

تطوير منطقة دهشور ضمن جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية السياحة، أن منطقة دهشور هي منطقة واعدة للسياحة التراثية والسياحة الريفية والبيئية، حيث تتميز بكونها منطقة فريدة من نوعها، وهي قريبة من القاهرة وسهل الوصول إليها عن طريق المريوطية وربطها بسقارة والهرم، كاشفًا عن أن بها أول هرم مكتمل البناء بالعالم وهو هرم الملك سينفرو، وبها أيضًا بحيرة مياه موسمية هي بحيرة الملك فاروق.

بدائل آمنة للبلاستيك من مخلفات النخيل بدهشور

وتابع منسي أنه في محيط البحيرة الموجود بمنطقة دهشور والأهرامات، آلاف من النخيل، لافتًا إلى أنه بموسم حصاد النخيل والتمور يتم التخلص من المخلفات الزراعية بشكل غير آمن، وهنا جاء دور جمعية تنمية السياحة بدهشور للقيام بحراك اجتماعي واقتصادي للحفاظ على البيئة والتصدي للتغيرات المناخية، وبداية إعادة تدوير المخلفات وإنتاج منتجات صديقة للبيئة وبديلة للبلاستيك أحادي الاستخدام.