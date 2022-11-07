«الهجرة» تعلن عن دورة تدريبية للتقديم في وظيفة بألمانيا: لازم تفهم السوق الأول

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصرين بالخارج، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن تنظيم دورة تدريبية جديدة، لشباب وبنات بالقليوبية، تستهدف من خلالها الراغبين في الحصول على وظيفة بألمانيا، من خلال جلسة للتعريف بكيفية تحضير طلب التوظيف في ألمانيا، في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات الأكثر تصديرا لها.

تستهدف الشباب والبنات المهتمين بالسفر والعمل في ألمانيا

نشر المركز المصري الألماني: «لشباب وبنات القليوبية اللي مهتمين يقدموا على وظيفة في ألمانيا، عشان تقدروا تقدموا وتتقبلوا في وظيفة في ألمانيا، لازم الأول نفهم السوق العمل الألماني بيشتغل إزاي وايه هي أهم الشروط اللي لازم تكون في الطلب الوظيفي».

وأضاف المركز: «ولأن طريقة تقديم الطلب تختلف من بلد إلى أخرى، المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج بيقدملك جلسة عامة عن كيفية تحضير طلبك لوظيفة في ألمانيا».

أحسن طريقة لكتابة السبرة الذاتية والخطاب التحفيزي

وأشار المركز إلى أن هذه الجلسة تستهدف الشباب والبنات المهتمين بالسفر والعمل في ألمانيا، وتتضمن الجلسة كيفية التعرف على أحسن طريقة لكتابة السيرة الذاتية والخطاب التحفيزي لسوق العمل الألماني، بالإضافة إلى تقديم النصائح اللازمة التي تساعدك في مقابلة العمل.

وأوضح أن موعد هذه الجلسة الأحد الموافق 20 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الواحدة ظهرا في قاعة تدريب المركز في مؤسسة مصر المستقبل للتنمية في القليوبية، وذلك بمقر نادي المعلمين - بنها - القليوبية.