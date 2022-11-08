التحالف الوطني للعمل الأهلي ينظم معارض ملابس مجانية بالقرى الأكثر احتياجا

نظمت جمعية الأورمان معرضًا لتوزيع الملابس الجديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، بقرية طوخ طنبشا مركز بركة السبع، فى اطار استكمال جهود التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي لمد مظلة الحماية الاجتماعية.

تنظيم المعرض ودعوة الأسر بصحبة أطفالهم

وجاء تنظيم المعرض لإدخال روح البهجة على أكبر عدد من الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، حيث تم تنظيم المعرض ودعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع الملابس الجديدة عليهم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة المنتشرة بارجاء المحافظة.

تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر

يذكر أن تنظيم معارض الملابس والأحذية يأتى استكمالًا لما تقدمه الأورمان فى اطار جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة المنوفية من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.