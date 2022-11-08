شهد مؤتمر المناخ اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة أسواق الكربون في أفريقيا الجديدة، خلال فعاليات COP27.

دعم نمو إنتاج ائتمان الكربون

وتهدف مبادرة أسواق الكربون الأفريقية الجديدة «ACMI»، التي جرى إطلاقها اليوم في COP27، إلى دعم نمو إنتاج ائتمان الكربون، وخلق فرص عمل في أفريقيا.

وشهد إطلاق المبادرة الإعلان عن خطتها الطموحة لنمو أسواق الكربون الطوعية الأفريقية من أجل:

- إنتاج 300 مليون رصيد كربون سنويًا بحلول عام 2030، و 1.5 مليار ائتمان سنويًا بحلول عام 2050.

- فتح 6 مليارات من الإيرادات بحلول عام 2030، وأكثر من 120 مليار بحلول عام 2050.

- دعم 30 مليون وظيفة بحلول عام 2030، وأكثر من 110 مليون وظيفة بحلول عام 2050.

- توزيع الإيرادات بشكل عادل وشفاف مع المجتمعات المحلية.

مبادرة أسواق الكربون الأفريقية

إصدار «مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، تقرير خارطة الطريق: تسخير أسواق الكربون لأفريقيا»، هو تقرير ACMI الذي يحدد 13 برنامج عمل لدعم نمو أسواق الكربون الطوعية.

وانضمت دول أفريقية متعددة، بما في ذلك كينيا وملاوي والغابون ونيجيريا وتوجو إلى حدث إطلاق ACMI، للإعلان عن التزامها بتوسيع أسواق الكربون الطوعية.

وأعلن المشترون والممولون الرئيسيون لائتمانات الكربون، عن خطط لإنشاء التزام مسبق بالسوق (AMC) بمئات الملايين من الدولارات، للحصول على أرصدة الكربون الإفريقية عالية النزاهة.

كما أعلن إيفان دوكي، الرئيس السابق لكولومبيا، وديفيد أنتونيولي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرا، عن إنشاء اتحاد جديد، عبارة عن مجموعة تطوير إطار الطبيعة، الذي يهدف إلى تطوير طبيعة رائدة في السوق/ ائتمان للتنوع البيولوجي.