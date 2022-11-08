برنامج «8 الصبح» يرصد فعاليات ثالث أيام COP27.. افتتاح مركز العمل المناخي

قال محمد رياض مراسل «dmc»، إن اليوم هو اليوم الثاني لأعمال قمة القادة ضمن فعاليات قمة المناخ COP27، التي انطلقت فعالياتها أول أمس الأحد، ومن المقرر أن تنتهي يوم 18 من الشهر الجاري، مشيرًا إلى توافد عدد كبير من المشاركين والمفوضين والخبراء على القاعات، بالتوازي مع وصول عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات من أجل بداية النقاشات والمفاوضات باليوم الثاني بالمنطقة الزرقاء.

وصول قادة الدول يعقبه محادثات جانبية رفيعة المستوى

وأضاف «رياض» في تقرير مذاع ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن كوب 27 سيشهد بعد قليل بعد توافد قادة الدول ورؤساء الحكومات، يليها محادثات جانبية رفيعة المستوى بين قادة الدول، ثم سيتم تسليم للبيانات الوطنية الخاصة بقادة الدول ورؤساء الحكومات، يليها بدء أعمال وافتتاح أعمال القمة والمفاوضات باليوم الثاني.

افتتاح مركز العمل المناخي في COP27

وأشار رياض إلى أنه من بين الأعمال التي ستتم هذا اليوم، افتتاح مركز العمل المناخي، حيث سيتم العمل من خلاله التعاون بين مختلف الدول ووضع الآليات ومتابعة الأعمال التي تقوم بها الدول من أجل وضع حلول وآليات للتنفيذ على أرض الواقع لوقف ومكافحة التغيرات المناخية.