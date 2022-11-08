«الأرصاد» تكشف عن 11 محافظة معرضة لسقوط أمطار خلال ساعات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خلال ساعات على عدد من المحافظات، مشيرة إلى أن حالة الطقس ستكون معتدلة نهارا مائلة للبرودة ليلا، على الأنحاء كافة، وهناك تكون جزئي للغيوم على عدة مناطق.

محافظات تتعرض لسقوط أمطار خلال ساعات

وذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك العديد من المحافظات تتعرض لسقوط أمطار خلال ساعات، بنسبة 40% تقريبا، مع تغيرات في بعض الظواهر الجوية، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر وارتداء الملابس الملائمة.

وجاءت المحافظات التي من المتوقع أن تتعرض لسقوط أمطار خلال ساعات، كالآتي: «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، بورسعيد، الغربية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، القليوبية، دمياط، كفر الشيخ»، وجاءت نسبة سقوط الأمطار بها من 40 إلى 50%، مع طقس غائم جزئيا على مدار اليوم.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5: 2 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالي غربي.