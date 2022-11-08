عاجل.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب قبل قليل، 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة «تمناية»، بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة «تمناية»، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة

أسماء المصابين

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة والفحص، تبين انقلاب سيارة نتيجة اختلال عجلة القيادة وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وهم «حمد.س.ق، 63 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بشرا.ر.س.ق، 43 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، فوزية.س.ع، 55 عامًا، مصابة باشتباه نزيف داخلي كدمه بالرقبة كسر بالفقرات، محمد.س.ق، 67 عامًا، مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم».

كما تبين أن المصابين جميعهم من أبو المطامير، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة