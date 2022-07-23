9 وفيات و58 مصابا في حوادث طرق خلال 24 ساعة.. منهم 4 طلاب ثانوية عامة

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 58 آخرون في 14 حادث سير مختلفة، تنوعت بين تصادم وانقلاب سيارات، كان أكثرها في محافظات المنيا، والبحيرة، وبني سويف، وأشدها بشاعة كان حادث طريق مصيف بلطيم الذي اختطف حياة 4 طلاب بالثانوية العامة كانوا في طريقهم لقضاء إجازة للتخلص من الضغوط التي تعرضوا لها خلال فترة الامتحانات، يليها مصرع أب وابنه في حادث مأساوي بالفيوم، ووفاة أب وابنته في حادث العاشر من رمضان، وبين هذا وذاك يظل مسلسل نزيف الأسفلت عرض مستمر.

إصابة 4 في انقلاب سيارة بالقليوبية

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة – الإسكندرية» الزراعي، في اتجاه بنها، ونُقل المصابين لمستشفى قليوب المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة 2 في حادث تصادم بالقليوبية

أصيب شخصين في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على طريق بنها – ميت برة بعد قرية دملو، بنطاق مركز شرطة بنها، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب المركزي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة 7 في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بينهم طفل ووالده، في حادث انقلاب سيارة أجرة «سوزوكي» على طريق «القاهرة – الإسكندرية» الصحراوي، بنطاق وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 5 في تصادم بطريق الضبعة

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة، في حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية «تروسيكل» على الطريق الأخضر الدائري بنطاق مركز ومدينة الضبعة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة 5 في انقلاب سيارة بالمنيا

أصيبت أسرة كاملة مكونة من 5 أشخاص، يقيمون بمحافظة قنا، في حادث انقلاب سيارتهم الملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة المنيا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

إصابة 6 في حادث تصادم بالمنيا

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 سيدات، وجميعهم يقيمون في قرية شوشة غرب مركز سمالوط في حادث تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" مع دراجة نارية «تروسيكل» أعلى محور سمالوط بمحافظة المنيا، وجرى نقلهم إلى المستشفى النموذجي لتلقي العلاج، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

إصابة 5 في انقلاب سيارة تاكسي ببني سويف

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة، في حادث إنقلاب سيارة أجرة «تاكسي»، على طريق الزعفرانة - الصحراوي الشرقي، بنطاق محافظة بني سويف، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة 5 في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي في نطاق الكيلو 135 على طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، إتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج.

مصرع سيدة وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 7 آخرين بينهم طفلين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من مدخل مدينة أجا، أعلى كوبري أجا الجديد أمام المدرسة الثانوية الصناعية بمحافظة الدقهلية، وجري نقلهم إلي مستشفى أجا المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتبين أنّ حالة اثنين منهما خطيرة.

إصابة 2 في انقلاب دراجة نارية المنيا

أصيب طالبين في حادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل" في حي شاهين بنطاق مدينة المنيا، وجرى نقلهما إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 4 في حادثين ببني سويف

وشهدت محافظة بني سويف، إصابة 4 أشخاص بينهم شقيقين بإصابات متنوعة، إثر تعرضهما لحاثي سير منفصلين، حيث أصيب اثنين منهما في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الزعفرانة بنطاق المحافظة، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.

مصرع أب وابنه وإصابة 4 بالفيوم

لقي أب وطفله مصرعهما، وأصيب 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

مصرع 4 طلاب ثانوية عامة بكفر الشيخ

لقي 4 طلاب بالثانوية العامة، مصرعهم، في حادث تصادم سيارتين إحداهما نقل ثقيل محملة بالطماطم، والأخرى ملاكي، على الطريق الدولي الساحلي، قبل مدخل مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أثناء سفرهم لقضاء الأجازة بمصيف بلطيم، عقب انتهائهم من أداء امتحان الثانوية العامة 2022، وقبل ظهور النتيجة، فيما جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي.

مصرع خمسيني وابنته وإصابة 4 بالشرقية

لقي خمسيني وابنته الثلاثينية مصرعهما، وأصيب 4 آخرين بينهم طفلين، في حادث تصادم عدة سيارات أعلى الكارتة على الطريق الإقليمي بالقرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي.