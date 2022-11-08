مواعيد عرض المسلسل الجديد «العيلة دي».. والقنوات الناقلة

في إطار حرص شبكة قنوات dmc على تقديم كل ما هو جديد في الأعمال الدرامية، التي تأتي معظمها في سياق عائلي يناسب جميع أفراد الأسرة المصرية، تستعد مجموعة القنوات لعرض المسلسل الاجتماعي الجديد «العيلة دي»، بعد انتهاء المسلسل المعروض حاليا «أعمل إيه»، والذي حقّق نجاحًا كبيرًا منذ حلقاته الأولى، واستطاع أن يجذب جميع أنظار المشاهدين في مصر والعالم العربي بسبب القضايا الاجتماعية التي يُناقشها.

ومن المنتظر أن يُعرض مسلسل «العيلة دي»، في تمام الثامنة مساءً على قناة dmc، على أن تكون الإعادة في تمام الحادية عشرة مساءً على قناة dmc drama.

وترصد السطور التالية، تردد قنوات dmc، ليتمكن جميع المشاهدين من متابعة الأعمال الدرامية الحالية والجديد مثل المسلسل الاجتماعي الجديد «العيلة دي».

تردد قناة DMC دراما

- التردد: 11449.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة DMC

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12092.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أبطال مسلسل العيلة دي

ويضم مسلسل «العيلة دي» المكون من 30 حلقة، عددًا من النجوم أبرزهم وفاء عامر، محمد ثروت، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلي، إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، ريهام الشنواني، سلوى عثمان، والطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، علا رامي، ياسمين سمير، عمرو فريد.

مسلسل «العيلة دي» فكرة يسري الفخراني، من تأليف أماني التونسي وشارك في الكتابة ياسمين رفعت، وهو من إنتاج شركة أورما، وإخراج أحمد خالد أمين.

وتدور أحداث العمل في قالب اجتماعي، حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة، ويتم من خلال أحداث المسلسل طرح عدة مشكلات وقضايا إنسانية تدور في المجتمع المصري.