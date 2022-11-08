اقتصادي أمريكي يهنئ مصر على استضافة COP27: نحتاج لتعاون دولي لحل أزمة المناخ

هنأ الاقتصادي الأمريكي، جيفري ساكس، مصر، على استضافة قمة المناخ COP27، قائلا إنّ مصر متفرّدة، ومهد الحضارات، وجلبت الكثير من الثقافات أكثر من أي دولة حول العالم على مدى آلاف السنوات، وتميّزت بالمقاومة والاستمرارية.

قمة رؤساء الدول لانطلاق شرق المتوسط

وأضاف ساكس، خلال كلمته في قمة رؤساء الدول لانطلاق شرق المتوسط ومبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نحن بحاجة إلى تعاون دولي، منطقة المتوسط تتسم ببعض التعقيدات ووقوع الصراعات، وفوق ذلك نؤكد أهمية التعاون الدولي، الذي يمكن تحقيقه من خلال جهود رؤساء الدول».

خطط فعلية لمشكلات التغيرات المناخية

وتابع الاقتصادي الأمريكي: «أوصي هنا في منطقة المتوسط بوضع بعض الخطط الفعلية للمشكلات المتعلقة بالتغيرات المناخية، هذه المنطقة متفرّدة، ولديها القوة المالية لتحقيق التعاون مع بنك التنمية الدولية، ويمكن جلب الموارد المالية الكافية لتنفيذ الخطط العملية».

وأوصى ساكس، باتخاذ إجراءات دبلوماسية في دول الشرق الأوسط التي تمتلك قدرة كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، قائلا إنّ أوروبا يجب أن تستوعب هذه الدول، والدبلوماسية هي الحل الأسرع لتكوبن فريق عمل ناجح ومتعاون.