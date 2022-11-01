تحرير 490 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بالغلق.. وضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

كثفت وزارة الداخلية، جهودها باستمرار الحملات الأمنية على المحال التجارية التي لم تلتزم بقرار الغلق، على مستوى الجمهورية، وتم تحرير 490 مخالفة خلال 24 ساعة.

تحرير 490 مخالفة خلال 24 ساعة

دشنت الأجهزة الأمنية حملاتها المستمرة على مستوى الجمهورية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وأسفرت عن تحرير 490 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة.

كما شنت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 176 قضية متنوعة.

ضبط 150 قضية ضرائب

وجرى ضبط 11639 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد، إلى جانب ضبط 150 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب».