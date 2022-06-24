منذر رياحنة باكيا: أحمد عز أنقذني من الانهيار.. ولادي بيعتبروه عمهم

قال الفنان منذر رياحنة، إن أولاده يعتبرون الفنان أحمد عز بمثابة عمهم، متابعا أنه يعتبره صديقه الصدوق، متابعا «أصبحت قريبا منه بسبب أني كنت في مرحلة انهيار تماما وشعرت أني لست ممثلا، ومش بعرف أعمل حاجة، وهو دعمني وساندني».

أحمد عز قال مفيش زيك اتنين

وأضاف منذر رياحنة، خلال تصريحات تليفزيونية، وهو يبكي: «كلمت أحمد عز وروحتله قال لي تعالى يا غبي إنت مفيش منك اتنين، وفيه كلمة تطلعك لفوق وكلمة بتنزلك، وطبطب عليا وحضني وقال لي كمل فى الغباء اللي إنت فيه».

وأوضح أن هذا الموقف حول العلاقة بينهما، متابعا: «حسيت بصدقه.. وهو مش نجم لكنه صديق وكلمته بتعمل جوا القلب مفعول سحر، شكرا يا أحمد عز».

أنا ضد المساواة بين الرجل والمرأة

من ناحية أخرى، قال منذر رياحنة إنه بالنسبة له فإن المرأة هي ملكة ويجب على من حولها أن يخدموها بكل تفاصيلها وحياتها وتعبها في الكون، متابعا: «أنا ضد المساواة بين الرجل والمرأة لأن المرأة أرقى، ولديها تعب حتي في بعد الجسد، وربنا كرمها وهي أعلى، أنا مع فكرة أن المرأة تفضل في المنطقة الأرقى، وافضلي أرقى».