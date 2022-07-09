منذر رياحنة ومحمد أنور وأشرف عبدالباقي ضيوف شرف فيلم عمهم

انطلق عرض فيلم عمهم للفنان محمد عادل إمام، أمس الأول الخميس، في عدد كبير من دور العرض السينمائية، بمشاركة عدد كبير من الفنانين، بالإضافة إلى ضيوف الشرف.

وتفاجئ الجمهور، بوجود عدد من ضيوف الشرف داخل فيلم عمهم، كان أولهم الفنان محمد أنور، الذي ظهر وهو يجسد شخصية مدرب كونغ فو، ويساعد سلطان الذي يجسد شخصيته الفنان محمد إمام، وذلك في مشهد كوميدي.

ضيوف شرف فيلم عمهم

وهناك ظهور خاص للفنان منذر رياحنة، الذي ظهر هو الآخر كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، إذ جسد شخصية رجل ينتمي إلى العصابات، ويتواجد في الصحراء، استعان به الفنان سيد رجب زعيم العصابة التي تضم سلطان، وبالفعل ساعدهم فى البداية، لكن تحول الأمر مع نهاية الفيلم.

وكانت المفاجأة الأكبر، ظهور خاص للفنان أشرف عبد الباقي، والذي ظهر كضيف شرف في آخر مشاهد الفيلم، إذ ظهر بشخصية واحد من أقارب الفنان رياض الخولي، وهو زعيم عصابة أيضا، ضمن أحداث العمل، كان في مشهد لمراقبة سلطان وأصدقائه للنيل منهم.

تفاصيل فيلم عمهم

يذكر أن فيلم عمهم، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم محمد عادل إمام وآيتن عامر وسيد رجب ورياض الخولي ومحمد سلام ومحمد ثروت ومحمد لطفي وباسم سمرة وهدى المفتى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

وكان جرى تنظيم عرض خاص لفيلم عمهم مساء أمس الأول الخميس، بحضور عدد كبير من الفنانين.