أهم حفلات الأوبرا في نوفمبر وأسعار التذاكر.. بينها كلثوميات والفرقة العربية

تقدم مسارح دار الأوبرا حفلات مختلفة للجمهور كل شهر، واختلفت الحفلات وأسعارها خلال شهر نوفمبر الجاري، وأهمها حفل كلثوميات والفرقة العربية للموسيقى وفرقة عشاق النغم وحفل رانيا يحيي.

وتقدم «الوطن» تفاصيل الحفلات المتاحة على مسارح دار الأوبرا خلال شهر نوفمبر الجاري.

أسعار تذاكر حفلات الأوبرا خلال شهر نوفمبر

حفل فلوت رانيا يحيى على المسرح الصغير بدار الأوبرا، الخميس 10 نوفمبر، وسعر التذكرة 110 جنيهات.

حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث في دار الأوبرا، 11 نوفمبر، وتبدأ أسعار التذاكر من 80 جنيها.

حفل كلثوميات في دار الأوبرا يوم الأحد 20 نوفمبر، وسعر التذكرة 150 جنيهًا.

حفل علي الألفي وفرقته يوم الخميس 24 نوفمبر على مسرح الجمهورية، وأسعار التذاكر 85 جنيها و110 جنيهات.

حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى على المسرح الكبير في دار الأوبرا، الخميس 24 نوفمبر، وأسعار التذاكر 100 جنيه، 120 جنيها، 175 جنيها.

فرقة عشاق النغم

حفل فرقة عشاق النغم على المسرح المكشوف في دار الأوبرا، يوم الجمعة 25 نوفمبر، الساعة 8 مساء، وسعر التذكرة 85 جنيها.

حفل فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي في أوبرا سيد درويش، الجمعة 25 نوفمبر، وأسعار التذاكر 85 جنيها، 110 جنيهات، 135 جنيها.

حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني، في دار الأوبرا، يوم 26 نوفمبر، وأسعار التذاكر 65 جنيها، 100 جنيه، 120 جنيها.

حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، يوم 27 نوفمبر، وأسعار التذاكر 100 جنيه، 120 جنيها، 175 جنيها.