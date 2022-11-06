«المنشآت السياحية»: ارتفاع نسب الإقبال على المطاعم بأول أسبوع من نوفمبر

كشف محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية عن ارتفاع نسب إشغال المنشآت والمطاعم السياحية بكل المدن المصرية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، لافتا إلى أن المطاعم السياحية الثابتة والنيلية بالقاهرة الكبرى سجلت الأسبوع الجاري نسب إشغال تراوحت ما بين 65 إلى 70%، فيما تجاوزت النسبة في الغردقة حاجز الـ90% خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

نسب إشغال مطاعم شرم الشيخ أثناء مؤتمر المناخ

وأضاف محمد فتحي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نسب إشغال بشرم الشيخ تتخطى حاجز الـ95% خلال فترة إقامة مؤتمر المناخ الذي تستضيفه شرم الشيخ بداية من اليوم حتى 18 نوفمبر الجاري، لافتا إلى أن تلك الفترة تشهد تواجد أعداد كبيرة من السياح الأجانب فضلا عن المشاركين بالمؤتمر ويتجاوز عددهم حاجز الـ 30 ألف مشارك.

مطاعم الأقصر وأسوان

وأشار «فتحي»، إلى أن نسب الإقبال بالمنشآت والمطاعم السياحية بمدن جنوب الصعيد خاصة الأقصر وأسوان بدأت في الزيادة خلال الشتاء الجاري، مع توافد السياح لزيارة الأماكن الأثرية والثقافية بالصعيد خلال الموسم السياحي الشتوي الجاري، ومن المقرر أن تصل إلى ذروتها يناير المقبل.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية بشكل عام خلال الشتاء الجاري أعلى من مثيلتها خلال العامين الماضيين، وفي حال السماح بعودة مواعيد عمل المطاعم لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، وتنظيم العديد من الأحداث الترفيهية والتسويقية فإن نسب الإشغال بالمنشآت السياحية المصرية ستكون مرتفعة طوال العام.