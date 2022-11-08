الفنانة مديحة حمدي تطمئن الجمهور على صحتها.. «تحسنت بشكل كبير»

كشفت الفنانة مديحة حمدي، عن تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها لأزمات صحية خلال الفترة القليلة الماضية، بسبب مشكلة في المرارة، وهو الأمر الذي أدى إلى دخولها غرفة العمليات لاستئصالها؛ إذ أنها خضعت للعملية الخيمس الماضي.

مديحة حمدي تكشف تطورات حالتها الصحية

وقالت مديحة حمدي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها أصبحت بخير، وتحسنت بشكل كبير، خلال الساعات الماضية، مؤكدة أنها تشكر المستشفى والدكتور المعالج لها، والجمهور والمحبين، لسؤالهم عليها خلال هذة الفترة، مشيرة إلى أنها أدركت مدي حب الجمهور الكبير لها.

وحلت الفنانة مديحة حمدي، ضيفة على برنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ونهى عبد العزيز، المذاع على فضائية «DMC»، في وقت سابق، وقالت حينها إن عدم نجاحها في السينما بسبب عدم استطاعتها تحقيق المعادلة الصعبة، إما ان تقدم أفلاما جماهيرية لكنها غير هادفة، أو صعبة على الجمهور.

أخر عمل فني للفنانة مديحة حمدي

جدير بالذكر ان آخر عمل شاركت فيه مديحة حمدي، كان مسلسل «أم الصابرين»، عام 2012، كضيف شرف.