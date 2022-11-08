بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أُصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، في عدة حوادث متفرقة صباح اليوم الثلاثاء، في محافظة كفر الشيخ، بمراكز «الرياض، وبيلا، ودسوق، وكفر الشيخ»، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الفحوصات والإسعافات المطلوبة، وجارٍ متابعة حالتهم بالمستشفى.

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول مصابين إلى المستشفى، في حوادث متفرقة بمراكز المحافظة.

أسماء المصابين

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من: «محمود.ن.و»، 25 سنة، من قرية الوزارية التابعة لمركز الرياض، بجرح بالرأس والساق اليمنى، في انقلاب دراجة نارية، و«السيد.س.ا»، 35 سنة، بجروح وكدمات متفرقة، في مشاجرة بروينة، و«عبد العزيز.ع.ا»، 32 سنة، بجرح قطعي بالكتف الأيسر، في مشاجرة بقرية روينة التابعة لمركز كفر الشيخ.

كما أُصيب «إبراهيم.م.م»، 19 سنة، من بيلا، بجروح وكدمات، في انقلاب دراجة نارية، و«على.ع.ع»، 43 سنة، بجرح قطعي باليد اليمنى في مشاجرة بدسوق.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.