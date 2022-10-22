أخبار قنا اليوم.. مصرع طفل سقط في بالوعة وضبط تاجر «شابو» وافتتاح حديقتين

شهدت محافظة قنا، اليوم، عدة أحداث مهمة، منها قيام جهات التحقيق في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال واقعة غرق طفل داخل بالوعة صرف صحي، كما جرى ضبط متهم بحوزته كمية من المخدرات في مركز قفط جنوب المحافظة، وافتتاح حديقتين في مركزي قفط وقوص.

أخبار قنا.. التحقيق في واقعة غرق الطفل «مهند»

فتحت جهة التحقيق في مدينة قنا، التحقيق في واقعة غرق الطفل «مهند.م.ك»، 7 سنوات الذي عثر عليه داخل بالوعة صرف صحي بجوار محطة وقود شرق سكك حديد المدينة.

وجاء قرار التحقيق بعد وجود شبهة إهمال في ترك بالوعة صرف صحي دون غطاء أمام شارع عام دون تغطيتها.

كانت مشرحة مستشفى قنا العام، استقبلت أمس جثة طفل، تبين بعد ذلك أنه عثر عليه داخل بالوعة صرف صحي، كما أن الطفل من أبناء منطقة الحصاوية في المدينة.

القبض على تاجر مخدرات في محافظة قنا

وفي مركز قفط، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قفط جنوب محافظة قنا، من إلقاء القبض على أكبر تاجر شابو، وبحوزته كمية من مخدر الشابو والحشيش والبانجو وسلاح ناري.

وتبين أن المتهم بتجارة المخدرات يدعى «الرفاعي.خ»، مسجل خطر، مقيم بقرية القلعة، وبحوزته ربع كيلو شابو، وفرشين من الحشيش، وكمية من حبوب التامول والبانجو، وسلاح ناري فرد وطلقات.

جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

محافظ قنا يفتتح الحدائق العامة في قوص وقفط

وفي مركز قوص، افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حديقة قوص العامة، على مساحة 3600 م، وتضم 350 شجرة متنوعة، بينها 150 شجرة مثمرة، مزودة بمقاعد ومظلات لكبار السن.

وبعد ساعات قليلة، افتتح محافظ قنا الحديقة العامة بمدينة قفط، ضمن مبادرة «زراعة 100 مليون شجرة»، وضمن خطة إنشاء 9 حدائق عامة بمراكز المحافظة المختلفة بما يتواكب مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأضاف محافظ قنا، أن الحديقة على مساحة 2000 م، وجرى زراعة حوالي 250 شجرة ما بين أشجار مثمرة وأشجار زينة ونباتات عطرية، ووضع نافورة في الوسط، ومقاعد استراحة للأهالي وكبار السن، ورسومات جدارية للأطفال، ودورات مياه.