حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 9-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يحرص مواليد برج العقرب على الاحتفاظ بأسرار حياتهم الشخصية وكل ما يخصها بعيدا عن متناول الجميع حتى المقربين منهم، فهم لا يحبون تدخل أحد أو معرفته بتفاصيل حياتهم، لذا يعرف عنهم أنهم من الشخصيات الغامضة ويصعب التسلل إلى حياتهم، وهم أشخاص شديدي التركيز دائمي البحث عن الحقيقة، ولا يهدأون حتى يجدوها، ويثقون بشدّة في أنفسهم، ويحبون الجلوس وقضاء بعض الوقت بمفردهم مع أفكارهم ليتمكنوا من تنظيم أمور حياتهم، ومن صفاتهم العامة حبهم للطقوس الليلية الهادئة وتلّقي الهدايا، ويفضلّ تلك التي لها معنى خاص وتحمل قيمة معنوية عالية.

وفيما يلي، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

يتواجد القمر في مواجهة برجك اليوم مما يجعلك ترغب في التمرد على القيود.. حاول أن تكون هادئا وتتجنب المبالغة في الغضب حتى لا تدخل في صدام مع من حولك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

عليك أن تركز كثيرا اليوم في تصرفاتك، وأن تحمي نفسك وتحافظ على حقوقك، وحاول أن ترد على الاستفزازات بأسلوب هادئ، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.