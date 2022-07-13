اعترافات قاتل صديقه بالسيدة زينب في التحقيقات: «مرضيش يديني فلوس»

«إحنا كنا أصحاب وحبايب بس هو اللي وصلني لكده وخلاني أقتله».. بهذه الكلمات اعترف «س. م» 37 سنة عاطل ومسجل خطر بقتل صديقه «فهمي . ج» البالغ من العمر 44 عامًا داخل مسكنه في منطقة السيدة زينب بالقاهرة.

اعترافات المتهم أثناء التحقيق

وقال المتهم خلال التحقيق معه إنه تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه: «واخدين على بعض وحبايب ومفيش مشاكل بينا، بس الفلوس السبب»، مشيرًا إلى أن حالته المادية كانت متعثرة، وكان في حاجة إلى مبلغ مالي لإنفاقه في عيد الأضحى: «رحت للمجني عليه وقعدنا نتكلم، وقلت له وأنا محرج إني عاوز فلوس سلف، قعد يضحك عليا ويتريق ومرضيش يديني فلوس علشان باستلف منه كتير».

المتهم: فكرت في قتله وأنا بعمل الشاي

وأوضح المتهم خلال اعترافاته أنه لم يتحمل كلمات صديقه وفكر فى قتله أثناء وجوده في المطبخ لإعداد الشاي: «كان بيبص لي بشكل وحش وأنا داخل عليه بالشاي، رجعت جبت سكينة وقلت له إني هجيب السكرية، وطلعت السكينة وضربته 3 طعنات لحد ما مات»، مشيرًا إلى أنه لم يصدق ما فعله وأمسك بسيجارة الحشيش وظل بجوار الجثة: «قعدت أدخن جنب جثته وأنا مش عارف عملت كده إزاي وبعد كده هربت».

بلاغ العثور على الجثة

كان قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بها عدة طعنات متفرقة بالجسم داخل مسكنه في السيدة زينب، وتبين من تحريات المباحث أن منفذ الجريمة كان بصحبة المجني عليه في شقته وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة دامية انتهت بمقتل أحدهما على يد الآخر بسبب خلافات مالية بينهما.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وتحفظت على السكين المستخدم في الجريمة وأرسل للأدلة الجنائية لفحصه لبيان أسباب الحادث.