مصرع وإصابة 6 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بالمنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 أخرين، اليوم الثلاثاء، وذلك إثر انقلاب سيرة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبو قرقاص، في جنوب محافظة المنيا، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

بلاغ بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي

تلقى اللواء أسامه عبدالعظيم مدير أمن المنيا، إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بزمام مركز أبوقرقاص، ووقوع مصابين وحالة وفاة.

نقل الجثة والمصابين لمستشفى ملوي

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 5 آخرين بجروح وكسور بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة، وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

ورجحت التحريات الأولية أن يكون سبب الحادث السرعة الزائدة، وجرى إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق، وتحرر محضراً بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.