لطيفة تحيي حفل «الليلة التونسية» على المسرح الأحمر بالرياض

تحيي الفنانة التونسية لطيفة، مساء اليوم، حفلًا ضخمًا على المسرح الأحمر بجامعة الأميرة نورة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، ويحمل الحفل عنوان «الليلة التونسية»، ويشارك في الحفل الفنان التونسي صابر الرباعي والفنانة ألفت بن رمضان، وحسب الشركة المنظمة قد نفدت جميع تذاكر الحفل منذ عدة أيام بسبب الإقبال الكبير من الجمهور على الحضور.

لطيفة تشدو بأغاني ألبومها الجديد

وتقدم لطيفة مجموعة من أجمل أغنياتها، وأبرزها أغاني ألبومها الأخير والذي يحمل اسم لطيفة 2022، ومنها «هنعيشها مرة واحدة، طار طار، حبيبو، أعطني دم، أحسن أحسن»، وذلك بعدما حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا وتجاوزت نسبة مشاهدته عبر المنصات المختلفة 50 مليون مشاهدة واستماع، كما حصلت عنه على جائزة أفضل مطربة في أفريقيا، وتنوعت الأغاني بين اللهجات المختلفة منها المصرية والعراقية والتونسية.

أغنية جديدة لكأس العالم 2022

وانتهت لطيفة مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة إهداء منها للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم بقطر 2022، وهي تونس والمغرب والسعودية وقطر، وتستعد لطرحها قبل بدء كأس العالم بأيام، إذ قامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب في دبي خلال الأيام الماضية، واستغرق تصويرها ثلاثة أيام متواصلة.

حفل ملتقى أولادنا

وكانت لطيفة قد أحيت مؤخرًا حفل ملتقى أولادنا بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدمت أغنية مع مجموعة من ذوي الهمم، ولاقى الحفل نجاحًا كبيرًا.