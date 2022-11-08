في عيد ميلاده.. محيي إسماعيل يكشف سر نومه داخل الدولاب

يحتفل الفنان محيي إسماعيل اليوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر بعيد ميلاده حيث ولد عام 1940 وخلال مشواره الفنى قدم كثير من الأاعمال الفنية المميزة ولكنه ظل مثيرا للجدل طوال الوقت بالتصريحات التي يدلي بها.

تصريحات محيي إسماعيل

من بين التصريحات المثيرة للجدل للفنان محيي إسماعيل هو اعترافه أنه ينام داخل الدولاب في لقاء تليفزيوني خاص مع الفنانة إسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة.

محيي إسماعيل يكشف مكان نومه

قال محيي إسماعيل إنه بعد نجاح فيلم «الإخوة أعداء» قدم له الرئيس الأسبق أنور السادات شقة سكنية ولأنه لم يكن يملك المال لكي يشترى العفش الخاص به فلم يكن في الشقة سوى الدولاب فقط.

وأشار محيي إسماعيل إلى أنه في هذا التوقيت ذهبت إليه إعلامية لإجراء حوار معه داخل منزله وأثناء اللقاء سألته بأن الشقة فارغة فأين ينام فقال لها داخل هذا الدولاب ولكنها أبدت استغرابها فسألته هل هذا الكلام جاد أم عبث فقال لها «وهي الحياة إيه غير إنها عبث».