إطلاق 6 قوافل طبية وتقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ117 ألف سيدة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل جهودها في تنظيم القوافل الطبية والعلاجية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية للمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

إطلاق 6 قوافل طبية في نوفمبر

وأعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن تنظيم 6 قوافل طبية بقرى المحافظة، على مدار شهر نوفمبر الجاري، تضم قرى النصر 6 بمركز العدوة، المتوكلين والناصرية، وقرية معصرة حجاج بمركز بنى مزار، الروضة بمركز ملوى، جبل الطير البحرية بمركز سمالوط، مشيرا إلى أن القوافل تتم تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية بالعديد من التخصصات، من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

كما أعلن وكيل وزارة الصحة أن الفرق الطبية، قدمت خلال أكتوبر الماضي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ117 ألفا و841 منتفعة، منهن 13 ألفا و41 جدد، و104 آلاف و800 متردد، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه جرى صرف 129212 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، فضلاَ عن تنفيذ 123 ألفا و118 زيارة منزلية، عن طريق الرائدات الريفيات، وتحويل 64370 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة، وتقديم الرعاية الصحية لـ15661 سيدة حامل، و13495 سيدة بعد الوضع.

وتابعت: «جرى تنفيذ 21608 ندوة عن فيروس كورونا، و21608 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، و9294 ندوة عن الأمراض المزمنة والفحص الذاتي للثدي».