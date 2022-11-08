محافظ المنيا يكلف «التموين» بالاجتماع مع كبار التجار لتوفير السلع للمواطنين

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بعقد اجتماع مع كبار تجار المواد الغذائية بالمحافظة وأصحاب منافذ البيع الأكثر جذبا للمواطنين، لمناقشة مدى توافر السلع الغذائية المختلفة بمنافذ البيع التابعة لهم، خاصة السلع الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال حملة تموينية مكبرة قادها محافظ المنيا على الأسواق والمخابز وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية بمدينة المنيا الجديدة، ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وضبط السلع.

متابعة توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق التجارية

شملت جولة المحافظ، وبرفقته الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، تفقد أسواق الإتحاد وسبينيس وأحد مجمعات بيع الجملة، وكذلك هايبر مصر ومنفذ لبيع الخضر والفاكهة، لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق التجارية.

ووجه «القاضي» بتحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات، وكذلك للبيع بأسعار مبالغ فيها، والتنسيق مع مباحث التموين لمتابعة ومراقبة الأسواق خلال هذه الفترة، وتحقيق الانضباط وتوفير المنتجات والسلع التموينية.

أرقام لتلقي بلاغات المواطنين

وناشد المحافظ المواطنين، بالإبلاغ عن عدم توافر السلع أو ارتفاع أسعارها، من خلال التواصل مع غرفة العمليات، وهي الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200، بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية 16528.

كما يمكن إرسال الشكاوي إلى جهاز حماية المستهلك، وهي الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي لتقديم الشكاوى أو الاستفسار، وعبر خدمة «الواتس أب»، على الرقم 01577779999، وعبر الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع الفيس بوك، إلى جانب إمكانية إرسال الشكوى إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، ومن خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك، وعلى رقم الفاكس 0233055753.

علي جانب آخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، حملة بالتعاون مع حماية المستهلك وإدارة التموين، حملة مكبرة أسفرت عن تحرير 15 مخالفة، تنوعت بين: عدم وجود شهادة صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط طن ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي ونصف طن أعلاف بدون فواتير.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حملة تموينية، أسفرت عن تحرير 7 مخالفات تنوعت بين غلق فى غير المواعيد، وعدم الإعلان عن الأسعار.