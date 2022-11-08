حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 8-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يعشق مولود برج القوس الحياة، ويحب أن يعيشها بحرية دون تقييد أو فرض قيود تشعره بـ«الخنقة» والانزعاج، وهو سرعان ما يتمرد على تلك القيود ويعيش حياته حرا منطلقا لا يوقفه شيء عن مواصلة طريقه وتطبيق أفكاره التي يحيا بها ويسعد بفعلها من السفر والترحال وممارسة الرياضات الخطرة، والإنفاق على نفسه وعدم حرمانها من أي شيء، فهو يعيش بمبدأ «اصرف ما في الجيب تسعد نفسك فهي لها حق أن تدلل»، كما أنه شخص طيب القلب ووفي ويحب أصدقائه وخفيف الظل.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر، في تصريحات خاص لـ«الوطن».

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

الشمس في منزلك الثاني عشر مما يدفعك للانعزال، ومع ذلك تلاحظ كل صغيرة وكبيرة، ومن المهم ألا تتكلم عن حياتك الشخصية، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

خسوف القمر في منزل الصحة اليوم وهذا يتطلب منك أن تعني بصحتك جيدا وتهتم بها، كما يجب عليك ألا تهمل أي عارض تشعر به، وحاول تنظّيم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، وذلك وفق خبيرة الأبراج والفلك.